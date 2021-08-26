الأمن يداهم قناتين فضائيتين دون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين) باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة والكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، مقرًا مستترًا لإدارة (قناتين فضائيتين بدون ترخيص، أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة المُشار إليها وجرى ضبط أحدهما، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات عبارة عن (عدد 2 جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب – 4 هارد ديسك» مُحمل عليهم «أغانى – مسلسلات – إعلانات» بدون ترخيص، ويجرى بثها عبر القناتين المشار إليهما– جهاز راوتر يستخدم فى تنظيم الدخول على شبكة الإنترنت لرفع محتوى القناتين المشار إليهما) .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.