تخفيض درجات القبول ببعض مدارس الثانوية العامة والفنية بالمنيا «شرط واحد»

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، على النزول بمجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، وعدد من مدارس التعليم الفني، (تجاري - صناعي - زراعي - فندقي - مزدوج) للعام الدراسي 2021 / 2022.

وقرر المحافظ أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 222 درجة بدلًا من 225 درجة، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

شرط وحيد للموافقة

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتوقيع إقرار من ولي أمر الطالب على أن يستمر الطالب خلال فترة المرحلة الثانوية بالمدارس الملحق بها، وعدم تحويله العام المقبل.

كما وافق المحافظ على خفض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، وذلك نظراً لعدم استكمال الاعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.

واعتمد محافظ المنيا، الثلاثاء الماضي، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021، بنسبة نجاح بلغت 89.9% منهم 90% مدارس رسمية و86.7% منازل، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25076 طالبا وطالبة، حضر منهم 22181 طالبا وطالبة، ونجح منهم 19953 بنسبة نجاح 89.9%، مقدما التهنئة لأولياء الأمور ولجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، في الإدارات التعليمية التسع.