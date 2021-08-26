توزيع مواد تموينية وتوسعة مدارس.. جهود «حياة كريمة» في 3 محافظات

شارك الشباب المشاركون في فعاليات ملتقى «لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تحت عنوان «التمتع بالجذور»؛ مؤسسة حياة كريمة، في توزيع 600 كرتونة مواد تموينية 250 شنطة مدرسية بأدواتها، و250 شنطة نظافة شخصية للأطفال.

جاء ذلك بقرى مركز برج العرب، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لفريق مؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة.

«حياة كريمة» في الأقصر

وفي الأقصر انتهت مبادرة حياة كريمة، من أعمال توسعة مدرسة توماس الوسطى الابتدائية بمركز إسنا، وجاري العمل بشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الدير، وإنشاء محطة رفع صرف صحي قرية المحاميد قبلي مركز أرمنت.

كما تبدأ أعمال الجسات الخاصة بعمل خط طرد مشروع الصرف الصحي لقرية كومير، وجارِ أعمال إنشاء مركز شباب الحميدات، ومركز شباب حاجر كومير، ومركز شباب النمسا، ومركز شباب طفنيس، ومركز شباب المعلا.

حياة كريمة في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة وجامعة كفرالشيخ في «منية المرشد» بمركز مطوبس، واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ، تنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «منية المرشد»، والقرى المجاورة بمركز مطوبس، حيث جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم «1118» على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة، الأطفال والأنف والأذن، الجلدية، الرمد، النفسية والعصبية، النساء والتوليد وعيادة التمريض.

كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، حيث تهتم القافلة بشكل فعال فى تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات الطب البشري، طب الفم والأسنان، التمريض، في تخصصات الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة العامة، الأطفال، الرمد والعيون، النفسية والعصبية النساء والتوليد.