الكنيسة تشارك مؤسسة حياة كريمة في الخدمة المجتمعية بـ«شنط مدرسية وسلع»

أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، مشاركتها مؤسسة حياة كريمة، في الخدمة المجتمعية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ضمن فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة الذي يعقد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتستمر فعالياته حتى يوم الإثنين المقبل.

ملتقى لوجوس للشباب القبطي

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن اللجنة المنظمة لملتقى لوجوس الأول الذي تجري فعالياته حاليًا تحت شعار "التمتع بالجذور"، خصصت أمس الأربعاء للخدمة المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في إطار المبادرة الرئاسية وتم التنسيق مع فرق الرصد الميداني لـ "حياة كريمة" لتوزيع بعض المساعدات لمجموعة من الأسر المستحقة في مركز برج العرب وقرى أبوصير والغربانيات وبهيج بالأسكندرية.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنه تحول شباب الملتقى البالغ عددهم ٢٠٠ شاب وشابة، إلى مجموعات عمل حيث قاموا بتعبئة عبوات الطعام وشنط مدرسية وشنط عناية شخصية للأطفال لتقديمها الى هذه الأسر، وبعد انتهاء هذه المهمة توجهوا إلى المناطق المستهدفة للتوزيع على للأسر المستحقة.

وملتقى لوجوس الأول للشباب القبطي، افتتح فعالياته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء يوم الأحد الماضي.

تفاصيل مشاركة الشباب القبطي في "حياة كريمة"

وقام الشباب القبطي المشاركين في الملتقى بتوزيع: "600 كرتونة مواد تموينية، و250 شنطة مدرسية بادواتها، و250 شنطة نظافة شخصية للاطفال"، وذلك بقرى مركز برج العرب، وجاء ذلك بالتعاون مع محافظة الاسكندرية حيث وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لفريق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وسبق و أوصى البابا تواضروس الثاني، بقيام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في المشروعات التنموية والخدمية التي تُنشأ في مناطق الخدمة المتعددة، انطلاقًا من أهمية الدور الفعال للكنيسة في العمل المجتمعي.