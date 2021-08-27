لناجحي الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية طب قصر العيني

تعتبر كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، واحدة من الرغبات الأساسية لطلاب شعبة علمي علوم، الذين يرغبون في الالتحاق بها في المرحلة الجامعية، وتعد كلية الطب البشري حلما يراود أصحاب الدرجات العليا بالشهادة الثانوية العامة، وتحتوي على العديد من التخصصات المختلفة في الكلية.

تنسيق كلية الطب البشري

تعد كلية الطب البشري على قمة الكليات الطبية في هرم التنسيق بين نظيراتها في مختلف الجامعات خلال السنوات السابقة للتنسيق للثانوية العامة، وتكون الدراسة بها ست سنوات بالإضافة إلى سنة للتدريب في المستشفي الجامعي، وتتميز كلية الطب البشري بجامعة القاهرة بالعديد من المميزات ووفرة المعامل التي تجعلها الأكثر كثافة في عدد الطلاب الملتحقين بها كل عام دراسي جديد.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية بعض أقسام كلية الطب البشري بجامعة القاهرة.

_قسم الجراحة.

_قسم طب الأطفال.

_قسم العظام.

_قسم الباطنة.

_قسم الجلدية.

_قسم الأورام.

_قسم الأنف والأذن والحجنرة.

_قسم جراحة المخ والاعصاب.

_قسم الأمراض النسائية.

_قسم التشريح وعلم الاجنة.

_قسم الفسيولوجيا الطبية.

_قسم الطفيليات الطبية.

_قسم طب العين وجراحتها.

_قسم الصحة العامة وطب مجتمع.

_قسم الصدر والقلب.

_قسم المسالك البولية.

_قسم الأمراض النفسية.

_قسم الباثولوجي

_قسم الهستولوجي.

_قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية.

_قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئية.

_قسم الفارماكولوجيا الطبية.

_قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية.

_قسم الأمراض المتوطنة.

_قسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل.

المستشفيات الجامعية لتدريب الطلاب

تضم كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، العديد من المستشفيات الجامعية التي توفر العديد في مختلف الأقسام التي تم ذكرها وتأهيلهم لسوق العمل.

رصدت «الوطن»، المستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب البشري بجامعة القاهرة:-

مستشفى المنيل الجامعي

مستشفى المنيل التخصصي.

مستشفى النساء والتوليد الجامعي.

مستشفى الطوارئ.

مركز الأورام