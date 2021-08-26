رئيس إذاعة القرآن الكريم: أنا مش إخوان وأقسم بالله لم أنتمِ لأية جماعة

نفى رضا عبدالسلام، رئيس شبكة القرآن الكريم، علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك ردًا على بعض الأقاويل التي تناثرت حول علاقته بها، وأصدر رئيس إذاعة القرآن الجديد، بيانًا يوضح الحقيقة بشأن ما أثير حوله من شائعات.

وجاء نص بيان رئيس اذاعة القرآن الكريم الجديد كالتالي: «تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بعد رئاستي لإذاعة القرآن الكريم ممن لا يعرفني وليس لي به صلة، وعلى القليل من المواقع، أن لي صلة بجماعة الإخوان الإرهابية وهذا الكلام لايمت إلى الحقيقة بصلة».

علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية

وأضاف: «أنا لم يكن لي صلة من قريب أو بعيد بأية جماعة من الجماعات لأنني أعلم أن هذه الجماعات تضرب وحدة الأمة وتدعو إلى التحزب والتشرذم وما يلي ذلك من تبرير العنف والتدمير والقتل للنفس الإنسانية التي حرم الله المساس بها، وماكان لي من كتابات على صفحتي الشخصية في فترة من الفترات كان تعبيرا عن وجهة نظر لمن لم تتضح له الحقائق ولم تتبين له السبل ككثير من المصريين في هذه الفترة».

وتابع «من كان يتابعني يعلم ذلك جيدا ويعلم أن لي شخصيتي التي تستعصي على أن أكون واحدا ممن يؤمرون بالسمع والطاعة دون نقاش، كما يفعل هؤلاء وإني أؤكد انتمائي لديني ووطني مصر، وأن هذا الانتماء لا ينفصل، فالانتماء للدين هو نفسه الانتماء للوطن وليس كما يدعي البعض أن الانتماء للدين ينفصل عن الانتماء للوطن وأقول هذا الكلام».

تبرير العنف والقتل وسفك الدماء

وواصل «أقسم بالله العظيم أنني لم أنتم لأية جماعة من الجماعات التي تدعي امتلاكها للحقيقة المطلقة وتعلن أنها من تقوم بحماية الدين والدفاع عنه وهي التي تبرر العنف والقتل وسفك الدماء ولعل اختياري في هذا المنصب الكبير كرئيس لإذاعة القرآن الكريم قد مر علي أصحاب القرار وقد تبين لهم أنني لم أكن يوما ممن يؤمرون بالسمع والطاعة دون نقاش».

وأوضح: «أنني شديد الاحترام والتقدير لمن يقفون للدفاع عن مصرنا الحبيبة العزيزة خاصة وأن والدي رحمه الله قد خدم في القوات المسلحة المصرية الباسلة أكثر من ثلاثين عاما من عمره».

واستدرك «بقى أن أؤكد أن اختياري كرئيس لأول إذاعة للقرآن الكريم أنشئت في العالم ومن أشهر إذاعات العالم يدل علي نظرة جديدة لذوي الهمم سيكون لها آثارها الطيبة علي من يمثلون عشرة في المائة من عدد المصريين».

مستقبل مصر تحت قيادة السيسي

وختم قائلا: «اسمحوا لي أن أعبر عن تفاؤلي بالمستقبل في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس في مجال ذوي الهمم فقط لكن في كافة المجالات والتي فصلت القول فيها في البوست السابق فاللهم أنزل علي هذه البلاد رحماتك وبركاتك وارزق قائدها الرشد والسداد دائما واجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه».