الأحد..فتح باب التقديم لوظائف بمحافظة القاهرة

أعلنت أجهزة محافظة القاهرة عن حاجتها لأربعة مهندسين تخصص مدني وعمارة وتخطيط عمراني، للانضمام لقوة العمل بوحدة البنية المعلوماتية السكانية بمحافظة القاهرة.

شروط التقدم للوظائف :

- المؤهلات العلمية المطلوبة: الحصول على بكالوريوس الهندسة تخصص مدني أو عمارة أو تخطيط عمراني.

- ألا يزيد السن عن 30 سنة

- حاصل على تقدير جيد على الأقل

- شهادة الخدمة العسكرية او شهادة الاعفاء منها

- أن يكون من أبناء محافظة القاهرة

- لديه خبرة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS

المستندات المطلوبة :

صورة من المؤهل الدراسي

صورة من شهادة الميلاد

صورة من شهادة الخبرة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

صورة من بطاقة اشتراك نقابة المهندسين

صورة من شهادة المعاملة العسكرية

التقديم يبدأ من29 أغسطس الجارى حتى5 سبتمبر المقبل.

تقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعيينات

يتم إخطار المتقدم بموعد المقابلة عن طريق رقم الهاتف المسجل بالملف.

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة مؤخرا عن حاجتها لـ 100 مهندس في تخصصات «مدني، عمارة، تخطيط عمراني»، للعمل بديوان عام المحافظة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة وتم غلق باب التقديم نهاية الاسبوع الماضى، وجار فحص الطلبات المقدمة بواسطة لجنة مختصة.

وتضمنت شروط شغل الوظيفة، وفقًا لإعلان المحافظة، أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة تخصص مدني، عمارة، تخطيط عمراني، ومن أبناء محافظة القاهرة، ولايزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 سنة فى أول سبتمبر، وتقديم الموقف من الخدمة العسكرية سواء تأدية الخدمة أو الإعفاء.

وأكدت مصادر بالمحافظة أنه يتم حاليا فحص المستندات المقدمة من الراغبين فى الحصول على الوظيفة مع استبعاد من لاتنطبق عليهم الشروط أو من لم يستكمل المستندات المطلوبة وهى صورة من المؤهـل الدراسي الحاصل عليه، صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقـة الرقم القومي سارية، و صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين، و صورة من شهادة الخدمة العسكرية .