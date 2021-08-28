تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة لمدة 48 ساعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة موجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تستمر لمدة 48 ساعة بداية من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، حيث يقول مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ارتفاع الحرارة يصل إلى 44 درجة في محافظات الصعيد، و39 في محافظة القاهرة الكبرى، مشيرا عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ابتداء من بعد يوم الاثنين المقبل، حيث تنخفض الحرارة 5 درجات مئوية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، ان تشهد محافظات الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة لمدة يوم واحد، موضحا أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة يرجع إلى متغيرات الطقس في العالم، حيث تلاحظ ازدياد قوة المنخفضات المدارية والحرارية والذي يعود لسخونة الطقس بشكل عام في نصف الكرة الشمالي، والمسبب الرئيسي لها هو الاحتباس الحراري.

ارتفاع الحرارة في صعيد مصر مصحوب برياح شديدة

درجة حرارة السبت

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

درجة حرارة الأحد

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.

درجة حرارة الاثنين

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.