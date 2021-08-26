توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح وارتفاع في درجات الحرارة

بعد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية على معظم الأنحاء، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة، على المناطق كافة، بداية من الجمعة الموافق 27 أغسطس إلى الأحد الموافق 30 أغسطس.

وبحسب بيان الأرصاد، يسود غدًا الجمعة طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويسود يوم السبت الموافق 28 أغسطس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على اغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على الأنحاء كافة ليلا.

كما يتتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، في مناطق «سانت كاترين، حلايب، شلاتين»، وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 المحسوسة 34.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 المحسوسة 41.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى38 والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 المحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39 .

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 المحسوسة 34.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 المحسوسة 41.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 المحسوسة 40.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 المحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39 .

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 المحسوسة 34.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 المحسوسة 41.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 المحسوسة 45.