«الذكاء الاصطناعي والآداب وتنمية المجتمعات».. برامج جديدة بجامعة سوهاج

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أهمية وضرورة التعليم الجامعي، من أجل مواكبة سوق العمل المصري والإقليمي والعالمي، موضحًا: «راعينا هذا الأمر بشدة، وبدأنا نبحث عن التطبيق الكيفي قبل الكمي، وافتتحنا كلية الذكاء الاصطناعي، وكلية التربية النوعبة، بما فيها من أقسام تخصصية مثل الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية».

برامج متطورة لتعليم اللغات

وأضاف عبدالخالق خلال حواره عبر «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض عبر الفضائية المصرية والقناة الأولي، تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الجامعة أنشأت عددًا من البرامج الجديدة بلغت 16 برنامج جديد، بما يواكب سوق العمل لمواكبة سوق العمل: «عملنا على تقديم عدد من البرامج الحديثة، فمثلا كانت كلية الآداب تقدم برامج تقليدية لا تواكب احتياجات سوق العمل فأنشأنا 9 برامج جديدة فيها، مثل الترجمة باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية، وبرنامج ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لاجتذاب طلاب وافدين من الدول الأجنبية التي لا تنطق بها».

برامج أخرى أطلقتها الجامعة

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الجامعة استحدثت برامج أخرى، على غرار برنامج الدراسين من ذوي الفئات الخاصة، وبرنامج المساحة البحرية والخرائط والاستشعار عن بعد، وبرنامج تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح، أن كلية التكنولوجيا والتعليم شهدت إنشاء برنامج جرارات السكك الحديدة، وهو ما يسهم في تخريج متخصصين في قيادة السكك الحديدية، بجانب برامج طبية حديثة، وبرامج هندسية، مثل هندسة الإنشاءات.