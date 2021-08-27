صحة المنيا تواصل تنفيذ القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا
كتب:
اسلام فهمي
01:36 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
قوافل طبية
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 25 و26 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1638 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
تحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج
وأكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء«311 حالة جراحة، و 442 حالة اطفال و 269 باطنه و 98 نساء و 60 اسنان و 186 جلدية، و 112 حالة انف واذن، و 130 رسم قلب الى جانب انه تم عمل 149 تحاليل مختلفة وعمل 25 حالة موجات صوتيه و عمل 14 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 متردد وتم اجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 75 متردد».
وأعلنت مديرية الصحة في وقت سابق عن تنظيم 8 قوافل طبية وعلاجية مجانية تستهدف القري الأكثر احتياجا خلال شهر أغسطس الجاري.