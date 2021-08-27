لمن حصل على لقاح غير معتمد ويريد السفر.. هل يمكن الحصول على آخر جديد؟

قال مصدر طبي في وزارة الصحة، إن الوزارة ستستقبل شحنة من لقاح جونسون آند جونسون، يوم 30 أو 31 من أغسطس الجاري، موضحًا أن مصر بها وفرة من لقاحات جونسون أند جونسون، وكذلك أسترازينكا وسبوتنيك، وكذلك ستستقبل مستقبلًا شحنات من لقاحي موديرنا وفايزر.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، أنها تعاقدت على 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، من الاتحاد الأفريقي، وأنها ستصل مصر تباعًا في شحنات.

هل لقاح جونسون آند جونسون أفضل اللقاحات؟

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن لقاح الجرعة الواحدة أو بصورة أدق لقاح جونسون آند جونسون، لا يعني أنه الأفضل، مؤكدًا على أن كل اللقاحات في مصر تعمل بكفاءة. كما أكد أن الحصول على اللقاح لا يعني عدم الإصابة بالفيروس، موضحًا أن اللقاحات تعمل فقط على تقليل تأثير الفيروس وأن الأفضل لأي مواطن هو أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بالفيروس.

وردًا على سؤال: ماذا لو حصلت على لقاح غير معتمد في الخارج وأريد السفر.. هل يمكن الحصول على لقاح جديد؟، قال المصدر إن الحصول على لقاح جديد بعد الحصول على لقاح مضاد لكورونا، لم يحسم طبيا بعد، وأن أمريكا تسمح لمن حصل على اللقاح من أصحاب أمراض نقص المناعة فقط، بالحصول على لقاح آخر بعد 6 أشهر.

موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا: إقبال كبير من المواطنين

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، في ظل توافر اللقاحات في مصر.

وشددت وزارة الصحة والسكان المصرية على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، لضمان عدم الإصابة بالفيروس، كما أنها رجحت عدم إعطاء اللقاح للحوامل أو الراغبات في الحمل خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن التجارب لم تثبت بعد مدى إمكانية حصول الحوامل على لقاح كورونا.