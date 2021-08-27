بينهم 30 للمسافرين.. 97 مركزا لتلقي لقاح كورونا في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن وصول عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا على مستوى محافظة الدقهلية إلى 97 مركزا، بعد زيادة 22 مركزا جديدا لتطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة ليصبح الإجمالي 30 مركزا، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

مكي: جهزنا 97 مركزا لتلقي لقاح كورونا

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد مراكز اللقاح على مستوى المحافظة تمت زيادتها حتى وصل إجمالي عدد المراكز التي تم تجهيزها للمواطنين لتلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا 97 مركزا من بينهم 30 مركزا مخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة وذلك تيسيرا على المواطنين ونظرا للإقبال الشديد على المراكز للتطعيم.

جولات لقيادات مديرية الصحة للتأكد من جاهزين مراكز تلقي اللقاح

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه وجه قيادات المديرية ومديري الادارات الصحية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها وتفعيلها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا، وحث مديري المستشفيات والإدارات على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وأشار إلى أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعي الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg

وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.