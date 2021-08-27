بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى شربين المركزي

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال بقسم الكلى بمستشفى شربين المركزي تمهيدًا لافتتاحها الأيام المقبلة والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بالمشاركة المجتمعية بتكلفة قدرت بحوالي أكثر من مليون جنيه، ووجهت مديرية الصحة الشكر لكل من ساهم في تطوير القسم بهذه الصورة المشرفة، وثمنت جهود أعضاء المجتمع المدني والذي يعد شريكًا أساسيًا مع الحكومة لرفع مستوى الخدمات الطبية.

التشغيل التجريبي للغسيل الكلوي للأطفال

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إننا بدأنا في التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى شربين المركزي، الوحدة تم إنشاؤها وتجهيزها بالمشاركة المجتمعية بتكلفة قدرت بحوالي أكثر من مليون جنيه تكلفة الماكينات وتجهيز البنية التحتية للقسم وذلك تبرع من المجتمع المدني ومجموعة من المؤسسات الخيرية التي ساهمت في تطوير قسم الكلى والتبرع بالماكينات.

9 ماكينات غسيل كلوي بالقسم الجديد

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، اليوم، أن الوحدة تتضمن 3 ماكينات غسيل فريزنيس والقسم يستوعب حتى 9 ماكينات، كما يحوي القسم منطقة لألعاب الأطفال (kids area) ووحدة للعلاج الطبيعي لمرضى الكلى وعيادة كلى وغسيل كلى طوارئ وسكن للتمريض، ويأتي افتتاح وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى شربين المركزي إضافة للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الدقهلية للأطفال بالمحافظة.

وأشاد بالتطورات الجديدة بالمستشفى، ووجّه الشكر لكل من ساهم في تطوير القسم بهذه الصورة المشرفة، وثمن جهود أعضاء المجتمع المدني والذي يعد شريكًا أساسيًا مع الحكومة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.