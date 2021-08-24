المعاهد الأزهرية: الأهالي يقبلون على تحويل أبنائهم من المدارس الحكومية

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن التعليم الأزهري شهد طفرة كبيرة على يد الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، لذا أقبل الأهالي على تحويل أبنائهم للمعاهد الأزهرية من المدارس الحكومية، في ظل رغبة الآباء تعليم الفكر الوسطي المعتدل، خاصة أن الطالب في الأزهر يدرس نفس المواد التي يدرس في المدارس العادية مع التركيز على مواد القرآن الكريم والفقه والحديث.

رئيس المعاهد الأزهرية

وأضاف «داوود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن » على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك تنسيق تام بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم للتحويل من الأزهر للتعليم العادي والعكس من قبل الطلاب أو المدرسين، بناء على رغبة الشخص وسط تقديم تيسيرات للجميع.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021، والتي أعلنها الأزهر الشريف رسميا خلال المؤتمر الصحفي 100% بالنسبة لشعبة العلوم الإسلامية، فيما بلغت النسبة للقسم العلمي 61.65%، والقسم الأدبي 46.50%، لتبلغ النسبة العامة 51.25%.

أوائل الثانوية الأزهرية للعلوم الإسلامية

حصل على المركز الأول، شعبة العلوم الإسلامية، الطالب أيمن ممدوح مصطفى داود علام، منطقـــــة: البحيرة، معهـــــــد: المحمودية، بمجمـــوع: 616 نسبـــــــة: 97.78%.

بينما جاء في ترتيب الأول مكرر: الطالب معاذ محمد عبد الغني محمود، منطقـــــة: القاهرة، معهـــــــد: شبرا الخيمه، بمجمـــوع: 616 نسبـــــــة: 97.78%.

بينما حصل على المركز الثالث الطالب عبد الله عمر حسن علي، منطقـــــة: أسوان، معهـــــــد: كوم أمبو، بمجمـــوع: 615 نسبـــــــة: 97.62%.

وفي المركز الرابع جاء الطالب أحمد جمال الدين بديع الشاذلي، منطقـــــة: الغربية، معهـــــــد: الحاج حسين حماد بكفر حمام، بمجمـــوع: 614نسبـــــــة: 97.46%.

وفي المركز الخامس، شعبة العلوم الإسلامية، بمجمـــوع: 609 نسبـــــــة: 96.67%، جاء الطلاب الثلاثة: أحمد جابر محمد عبد الرازق، منطقـــــة: الفيوم، معهـــــــد: الأبيض.

والطالب أحمد عادل أحمد محمد أحمد، منطقـــــة: الدقهلية، معهـــــــد: المقاطعة.

والطالب محمد طارق محمد الشحات أحمد أحمد، منطقـــــة: الشرقية، معهـــــــد: كفر صقر.

وفي شعبة أدبي كفيف جاء ترتيب الأوائل:

- حصل على المركز الأول، الطالب عصام محمد ابراهيم السيد الإستمبولى، منطقـــــة: الغربية، معهـــــــد: سنباط ع/ث، بمجمـــوع: 612 نسبـــــــة: 97.14%.

- وفي المركز الثاني جاءت الطالبةعلياء ياسر أنور عيد، منطقـــــة: البحيرة، معهـــــــد:ف/ حوش عيسى، بمجمـــوع:606 نسبـــــــة:96.19%.