رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في المرج.. كان يتابع مشاجرة أسفل منزله

ذنبه الوحيد أنه كان يقيم في شارع إبراهيم عامر بمنطقة المرج، وقت اندلاع مشاجرة بين عائلتين، لم يكن له فيها ناقة ولا جمل، فبينما كان الشاب الأربعيني محمود حسن، يتابع تطورات المشاجرة من شرفة منزله، وبعد دقائق قليلة قضاها في متابعة المعركة أسفل منزله، كان رصاص الأسلحة النارية الخرطوش يضيئ الشارع المظلم، وبقى على تلك الحالة عدة دقائق حتى استقرت في رأسه رصاصة طائشة سقط على أثرها قتيلا.

طلقة طائشة في الشرفة

صرخات زوجة «محمود حسن» جمعت جيرانها الذين كان أغلبهم يقف أسفل المنازل خلال المشاجرة، وبسرعة صعدوا إلى الشقة في الطابق الثالث، فوجدوه جثة هامدة فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وعاينت مسرح الجريمة، وتبين أن المجني عليها مات برصاصة في رأسه، تسببت في حدوث تهشم بالجمجمة ما ساهم في سرعة وفاة المجني عليه في الحال.

معركة دامية بين عائتلين

وأفادت تحريات المباحث، أن ضحية المرج محمود حسن، ليس طرفًا في المشاجرة التي نشبت بين عائلتين، بسبب وجود خلافات جيرة بينهما، وعندما احتدم الخلاف أسرع كل منهم إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء، قاصدًا إرهاب خصومه، لكن تلك الأمور لم تستمر سوى دقائق قليلة، وسرعان ما سقط أحد الجيران قتيلًا بسبب الرصاص العشوائي.

القبض على 5 أفراد

وألقت المباحث القبض على 5 أفراد من طرفي المشاجرة، وعثر معهم على أسلحة نارية خرطوش، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل، وتحفظت على الأسلحة النارية والزخائر، وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها، وموافاة النيابة بنتائج الفحص، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.