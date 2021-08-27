«الصحة»: 470 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا في يوم واحد

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن يوم الأربعاء الماضي، شهد أعلى معدل من إقبال المصريين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حيث سجل نحو 470 ألف شخص للحصول عليه، وهذا رقم كبير جدًا، مشيرًا إلى أنهم يرسلون ما بين 180 ألف رسالة إلى 200 ألف رسالة يوميًا لمواطنين يحصلون على التطعيم، ويستهدفون في الفترة المقبلة لتكون 500 ألف رسالة يوميًا.

افتتاح مركز تطعيم يضم 100 عيادة في محافظة الجيزة

وأضاف «صلاح الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن الوزارة سوف تتوسع في التطعيم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تدشين مراكز تطعيم كبرى، مثل مدين البعوث في الإسكندرية والتي يوجد بها نحو 100 عيادة، وخلال الأسبوع الحالي سيتم افتتاح مركز تطعيم آخر كبير في أكاديمية الفنون، بمحافظة الجيزة، ويضم 100 عيادة.

أما عن الذين حصلوا على الجرعة الأولى، وتأخر في الحصول على الجرعة الثانية فقال إن من حصل على الجرعة الأولى وقعوا إقرارًا بالالتزام بموعد الجرعة الثانية، وتسهيلًا على المواطنين فإن الوزارة سمحت بفترة 14 يومًا للحصول على الجرعة الثانية، سبعة أيام قبل الموعد، وسبعة أيام أخرى بعد الموعد، حيث يحق للمواطن خلال هذه الفترة الحصول على الجرعة الثانية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمن أصيبوا بكورونا بعد الجرعة الأولى فإن الوزارة تعطيهم فترة سماح للحصول على اللقاح تمتد إلى 45 يومًا، مشددًا على أن العذر الوحيد لكسر موعد الحصول على اللقاح هو الإصابة بكورونا، أما غير المصابين بكورونا فإن الوزارة تتعامل معهم حسب حالتهم الصحية وكل حالة لها وضع مختلف.

مصر تستخدم واتساب للإبلاغ عن أعراض كورونا

وأوضح أنهم خصصوا رقم «واتساب» ليستطيع المواطن الإبلاغ عن إصابته بكورونا بعد الحصول على اللقاح، مشددًا على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استخدمت واتساب في الإبلاغ عن الأعراض الجانبية، ويتم الرد بطريقة آلية على المواطنين، وهذه منظومة جديدة أضافتها وزارة الصحة.

وشدد على أن كل العاملين في هذه المنظومة من الشباب، وذلك في إطار تمكين الدولة للشباب.