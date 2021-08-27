«عملوا نفسهم رايحين المصنع».. كشف ملابسات واقعة مقتل سائق بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة التعدي على سائق ومقتله بالشرقية، وجرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بوفاة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم) إثر إصابته بعيار ناري أمام أحد مصانع الصلب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وقرروا بتوجه أحدهم بسيارته «ملاكي» للطريق المشار إليه ومن خلفه آخر بسيارته «نصف نقل» وبرفقته باقي المتهمين، ولدى مشاهدتهم سيارة المجنى عليه مُحملة بكمية من الحديد والخردة، قاموا بتتبعها حتى وصلت بالقرب من مكان العثور، وقام أحدهم بالنزول من السيارة واستيقاف المجني عليه بادعاء الركوب برفقته لتوصيله لبوابة المصنع وبحوزته السلاح الناري.

بينما قام آخر بقطع الطريق بسيارته أمام المجني عليه، وقام أحدهم بإجباره على النزول من السيارة وعقب رفضه ذلك أطلق تجاهه عيار ناري محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن (السلاح المستخدم «بندقية خرطوش» وطلقة من ذات العيار - السيارتان المستخدمتان)، وجرى اتخاذ الإجرءات القانونية.