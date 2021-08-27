تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021، التي تتغير من محافظات إلى أخرى، وفقا لمتوسط الدراجات، وكذلك الأماكن المتاحة في كل مدرسة من المدارس، وتأتي المدارس الفتية الصناعية في المقدمة، وبعدها مدارس التعليم الزراعي، وأخيرا التجاري.

وفيما يلي نستعرض الحد الأدنى للتنسيق في المحافظات.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الدقهلية

تنسيق القبول للثانوي الصناعي 220 درجة، والثانوي الزراعي 145 درجة، وتنسيق الثانوي التجاري على مجموع 140 درجة، وتم تخفيض درجة القبول في الثانوي العام الي 244 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة مطروح

تنسيق مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية للبنين 157 درجة وللبنات 147 درجة ، ومدرسة فوكة الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 175 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول 140 درجة، ومدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الأدنى 190 درجة وللحاصلين على الإعدادية المهنية الحد الأدنى 120 درجة، ومدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول 206 درجات ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو7، 176 درجة ومدرسة النجيلة البحرية الحد الأدنى للقبول 156 درجة، ومدرسة برانى الصناعية بنين 175 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 150 درجة والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 170 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين 202 درجة وللبنات 207 درجات.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الإسماعيلية

تنسيق المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات 240 درجة، والمعدات الثقيلة قسم لوجستيات و230 درجة، وتخصص معدات ثقيلة و225 باقي التخصصات 220 درجة، ومدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين 220 درجة، ومدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات 210 درجة ماعدا التجميل 195 درجة والزخرفية الصناعية بنات 203 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة القليوبية

جري الإعلان عن النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني بنوعياتها صناعي وزراعي وتجاري فندقي للعام الدراسي 2021/2022، بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول.

وتنسيق مدرسة قليوب التجارية للبنين 180 درجة وللبنات 140 درجة، والمدارس التجارية نظام 5 سنوات 225 درجة، والمدارس الفندقية المحولة 225 درجة ومدرسة ناصر التجارية العسكرية185 درجة، والمدارس الصناعية 155، وبنها الثانوية الصناعية بنات 215 درجة، وشبين القناطر الصناعية بنين 205 درجة ووقف تنسيق كل مدرسة من المدارس الفنية حسب الكثافة المتاحة

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الفيوم

تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى محافظة الفيوم، بمجموع 230 درجة، والمدارس الخاصة 200 درجة، فيما تراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، والتعليم المزدوج، بين 140 إلى 210 درجات.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة أسيوط

تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والانتهاء إلى مجموع 240 درجة كحد أدنى للقبول، وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة سوهاج

بلغ تنسيق الحد الأدنى للقبول بمدرسة سوهاج التجارية المتقدمة خمس سنوات 250 درجة، وسوهاج الفندقية السياحية نظام خمس سنوات بحي الكوثر 250 درجة، والبلينا الفندقية السياحية نظام خمس سنوات 240 درجة، ومدرسة جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج 265 درجة، وتم تحديد 140 درجة للقبول بجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي وضع كل إدارة تنسيق خاص بها حسب كثافة الفصول

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة جنوب سيناء

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الصناعي 165 درجة، والصف الأول الثانوي التجاري 150 درجة، والصف الأول الثانوي الزراعي 145 درجة، والصف الأول الثانوي الفندقي 140 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة المنيا

تنسيق المدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (الجديدة) بنات نظام 5 سنوات 205 درجة، والمدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية شرق النيل المشتركة 200 درجة، والفنية المتقدمة التجارية المشتركة 5 سنوات 192 درجة، والمنيا الفنية المتقدمة الصناعية بنين 185 درجة، بالإضافة إلي وضع كل إدارة تنسيق المدارس الفنية بها حسب الكثافة.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الغربية

تنسيق الثانوي الفني الصناعي بنين 3 سنوات من 175 درجة وحتى 220 درجة، والتعليم والتدريب المزدوج من 160 درجة والتعليم الصناعي بنات 3 سنوات من 200 درجة والتعليم الصناعي بنظام 5 سنوات من 185 درجة والتعليم الزراعي نظام 3 سنوات من 155 درجة والتعليم الفندقي نظام 5 سنوات من 200 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الإسكندرية

تنسيق التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات 230 كحد أدنى أما المدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنين أو البنات فكان الحد الأدنى 190 درجة، وكذلك 190 حد أدنى للقبول بالمدارس الفنية الصناعية نظام التعليم والتدريب المزدوج، والمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات للبنين والبنات بحد أدنى 165 درجة، أما المدارس الفنية التجارية نظام التعليم والتدريب المزدوج، فجاء الحد الأدن للقبول بها 195 درجة، أما التعليم الزراعي فالحد الأدنى للقبول بمدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء بنين 160 درجة، و155 درجة للقبول بمدرسة برج العرب الزراعية بنين وبنات.

وتركت محافظات «القاهرة – الجيزة – الأقصر – بني سويف – كفر الشيخ – دمياط – قنا – الشرقية » تنسيق المدارس الفنية على حسب كثافة كل مدرسة من المدارس.