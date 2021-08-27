الصحة: بداية من أول سبتمبر لن يدخل أحد ديوان الوزارة دون تطعيم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن فاعلية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، تستمر في جسم الإنسان من 9 شهور إلى 12 شهرًا، وبعض اللقاحات قيل إن فعاليتها تنخفض بعد 6 شهور، وحتى الآن كل هذا طور الدراسة.

التطعيم الإجباري

أما عن فرض التطعيم إجباريًا، فأكد «حسني» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء الجمعة، على عدم دخول المدارس دون تطعيم المدرسين وعدم دخول الجامعات دون تطعيم الأساتذة والطلبة، مؤكدا أنه «نوع من التطعيم الإجباري»، وديوان وزارة الصحة لن يدخله أحد غير مطعم بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، وهذا نوع من الإجبار، والهيئات الحكومية كلها لن يدخلها أحد غير مطعم.

وبالنسبة لمنع بريطانيا للاعبين الأفارقة من السفر إلى بطولة كأس العالم بسبب أزمة كورونا، فقال إن إنجلترا سمحت للاعبيها بالمشاركة في الأولمبياد التي أقيمت في اليابان، مشيرًا إلى أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء للسفر قريبًا، لأن وضع الدول في هذه القائمة لا علاقة له بشدة الوباء، ولكن عدد المطعمين في الدولة.

مصر على أبواب الموجة الرابعة

وأعرب عن أمنيته في أن تكون الموجة الرابعة في مصر ليست شديدة، موضحًا أن مصر مرت بثلاث موجات، وتستطيع عبور هذه الموجة أيضًا، مشددًا على أنهم لم يقدموا حتى الآن توصيات إلى وزارة التربية والتعليم لتكون الدراسة في المدارس أو تكون الدراسة «أونلاين»، والقرار يكون بعد دراسة الأوضاع على الأرض.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن أن كل التطعيمات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بكفاءة ضد التحورات المختلفة بما فيها متحور دلتا.