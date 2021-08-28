منسق الجامعات الأهلية بالتعليم العالي: صروحنا دولية مبنية بأرض مصر

قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية بوزارة التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية وصل عددها حتى الآن لـ8 جامعات، قامت الدولة ببنائها كنموذج يتم الاحتذاء به في بناء مزيد من تلك الجامعات مستقبلا، لافتا إلى أنه وبالأساس فإن الجامعات الأهلية يجب أن يبنيها المجتمع المدني.

شعيرة: الجامعات الأهلية بُنيت بطرق أكثر تميزا

وأضاف «شعيرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، الجمعة، أن كل الجامعات الأهلية تعتبر جامعات دولية مبنية على أرض مصر، ولكن بطرق أكثر تميزا.

شعيرة: الطالب بيدرس في الجامعات الأهلية أكثر من تخصص في نفس الوقت

وأوضح أن هناك 10 جامعات حكومية بدأت في بناء جامعات أهلية ملتحقة بها، بعضها من الممكن أن يبدأ عمله العام الجاري، مشيرا إلى أن نموذج الجامعات الأهلية جرى بناؤه على نظام البرامج وليس الكليات كالنموذج المصري المعتاد، «الطلبة بيتبعوا إداريا نظام التخصصات في مختلف مجالات التعليم، وده بيسمح لينا أننا نطلق برامج بينية، وفيها الطالب بيدرس أكثر من تخصص في نفس الوقت، وده اللي بيحتاجه سوق العمل في الوقت الحالي».

وأكد أن الطالب في الجامعات الأهلية سيحصل على 12% من كل المواد المقرره عليهم طيلة العام الدراسي، وهو ما يسمى بـ«التثقيف العام»، ما سيؤدي لزيادة انتماء الطالب لدولته مستقبلا وليكون أكثر دراية بمحيطه الخارجي، «بيكون فيها نوع من الثقافة العامة، ومفيش حاجة اسمها أنا بتاع هندسة مخدش أدب أو شعر أو لغات تانية، والكلام ده مش هيكون موجود في تلك الجامعات».

وتابع: «عندنا الطالب هو محور العملية التعليمية وليس الأستاذ، وذلك لأن الأول هو الباحث عن المعلومة، والأستاذ هو المنسق والمروج ومن يوجه الطالب فقط، ولكنه لا يلقن المعلومة، ومعندناش حاجة اسمها أن امتحان آخر العام هو المقياس، ولكن عندنا تقييم مستمر طيلة العام، ومفيش حاجة اسمها امتحان واحد يحدد مصير الطالب».