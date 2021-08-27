بشرى سارة للراغبين في السفر.. جرعة إضافية من لقاح كورونا

زفت مديرية الصحة بالدقهلية، بشرى سارة للراغبين بالسفر، وذلك بالبدء في إعطاء جرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا لكل من تلقى لقاحات غير معتمدة، وذلك لغرض السفر عن طريق التسجيل، مجددا في موقع وزارة الصحة واختيار التسجيل لأغراض السفر.

مكي: إتاحة جرعة إضافية للمسافرين لمن تلفوا جرعتين

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم إتاحة إعطاء جرعة إضافية لمن تلقى جرعتين بالفعل من لقاحات «ساينوفارم وساينوفاك» وذلك لغرض السفر.

6 خطوات للحصول على لقاح معتمد للمسافر وهي:

1- يقوم الراغب في تلقي جرعة إضافية لأغراض السفر بالتسجيل مجددا على بوابة الحجز الإلكتروني.

2- يتم اختيار التسجيل لأغراض السفر.

3- اختيار في خانة الجنسية «مصري إعادة التطعيم لأغراض السفر».

4- إدخال رقم جواز السفر بدلا من البطاقة في خانة رقم إثبات الشخصية.

وعلى الراغب في التطعيم انتظار الرسالة، والتوجه لمركز السفر المحدد بالرسالة.

5- يقوم متلقي اللقاح بتوقيع الإقرار أنه موافق على أخذ جرعة إضافية لدواعي السفر «نموذج الموافقة المستنيرة للجرعات الإضافية»، ويكون ذلك على مسؤوليته الشخصية.

6- يتم استخراج الشهادة المعتمدة بدفع 250 جنيها مصريا.

30 مركزا للقاح كورونا للمسافرين في الدقهلية

وتوسعت مديرية الصحة بالدقهلية في أعداد مراكز اللقاحات للمسافرين وأصبح عددها 30 مركزا بدلا من 8 مراكز فقط، وجرى توزيعها عبر عدد مراكز تطعيم المسافرين بالدقهلية، في مدينة ومركز المنصورة إلى 6 مراكز، وفي ميت غمر 3 مراكز، وأجا 4 مراكز، والسنبلاوين 3 مراكز، وفي كل من بلقاس ونبروه وطلخا مركزان بكل مدينة، وباقي مراكز المحافظة مركز واحد في كل مدينة، ليتم تغطية المحافظة بالكامل بمراكز تطعيم المسافرين.