«النواب» يكشف كواليس إلغاء رسوم التصوير بالشوارع: كان صدمة لرجال الإعلام والفن

كشف الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل الاجتماع مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فيما يتعلق برسوم التصوير السينمائي والدرامي في شوارع المحافظة، موضحًا أنَّ هذا الأمر أثار لغطًا واسعًا في الشارع المصري لذلك اجتمع نواب التنسيقية وقرروا التفاعل مع هذا الملف: «مثّل صدمة لرجال الإعلام والفن، حيث نصّ على دفع 100 ألف جنيه في اليوم مقابل التصوير».

المحافظ كان متعاونًا

وأضاف وكيل لجنة الإعلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنَّ محافظ القاهرة كان متعاونًا للغاية، وأعلن تجميد القرار السابق حول رسوم التصوير، وأصدر قرارًا بعد ساعات قليلة من الاجتماع، مشيرًا إلى أنَّه كان نموذجًا لرجل الدولة.

الدولة المصرية تدعم القوى الناعمة

وتابع أنَّ هذا البيان يؤكّد أنَّ الدولة المصرية تساند –بكل قوتها- القوة الناعمة المصرية، سواء ما يخص الفن أو الثقافة والفكر، ويترجم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل واضح، والتي تحدثت عن إحداث طفرة في هذا المجال.

وأكّد أنَّ هذا الاجتماع حضره الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والنائب سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكان إيجابيا للغاية: «أشرف زكي شعر بارتياح شديد، ومحافظ القاهرة ألغى وجمد القرار الصادر، حيث نصّ على دفع 100 ألف جنيه في اليوم مقابل التصوير».

ولفت إلى أنَّ إلغاء القرار يعني العمل بالقيم السابقة دون أي مشكلات، مشددًا على أنَّ البيان ينحاز بشكل كبير إلى الفن والثقافة والعاملين على صناعة الفن والسينما والإعلام.