كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة غداً الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري، مشددة على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة مباشرة، لافتة إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في جميع معامل التنسيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تظهر أمام الطالب «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب أن يدخلها الطالب والتي تتمثل في رقم الجلوس والرقم السري.

- ثم يضغط الطالب على زر «نتيجة تنسيق المرحلة الأولى».

- يتاح للطالب طباعة استمارة الترشيح للكلية الخاصة به والتي يرقفها في جميع المستندات التي يتقدم بها للكلية.

وأضافت وزارة التعليم العالي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، تُعلن غداً في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه سيتم إعلان الحدود الدنيا لجميع الكليات التي تقبل طلاب المرحلة الأولى، كما أن تنسيق الجامعات الخاصة سيبدأ مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها:

- طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني.

- يجب على الطالب التوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه.

- ضرورة إتمام إجراءات قيد الطالب والتي تتم من خلال استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتمثل في الآتي:

1-إستمارة النجاح في الثانوية العامة.

2 -نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط.

6- 3 صور شخصية.

4 -شهادة الميلاد الأصلية.

5 -شهادة التفوق الرياضي وذلك لطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

6 -يسلم مكتب التنسيق كود ورقم سري لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة.

7 -يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة.