السيسي: علينا أن نتوحد لمواجهة ما يهدد مستقبل الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالنظر لما يلحقه فيروس كورونا أو تغير المناخ بالعالم وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال المقبلة فإنه علينا أن نتوحد لمواجهة ما يهدد مستقبل الشباب من شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقة تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا، وباتت شعوب العالم من حولنا تدرس عن قرب التحديات العالمية وتبحث عن حلول، يصح لنا أن يكون لنا إسهام واضح في تقدم البشرية، وهو ما نؤمن به في مصر، أنه لا خلاص لنا من دونه، موضحا أنه يرى أن الأشقاء بالعراق أصحاب العزيمة التي تشجعنا على التعاون تحقيقا للأهداف السامية.

السيسي: الحكومة العراقية دحرت الإرهاب ومشروعه الظلامي

وأضاف السيسي خلال حديثه بمؤتمر بغداد للحوار، أن مصر تنظر بتقدير بالغ للإنجازات الهامة التي تحققت في العراق الفترة الماضية، تحت قيادة الكاظمي، والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة بالتعاون الأمثل مع التحديات الكبرى، حيث تمكنت من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي بالمنطقة، والحفاظ على وحدة العراق وأمنه، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي؛ الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعتنا للجهود الدؤوبة لها.