إجراءات ترخيص التوك توك.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

خلال الساعات الأخيرة زادت معدلات البحث عن إجراءات ترخيص التوك توك، عبر المحرك العالمي جوجل، خاصة بعد أن أصبح وسيلة مواصلات هامة يجب تقنينها في المناطق الشعبية والأزقة التي لا تستطع السيارات دخولها.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في يونيو الماضي، بدء تقنين أوضاع التوك توك في الشارع المصري، وحظر سيرها في عواصم المحافظات، وتحديد خط سيرها، وذلك لضمان حماية المجتمع من الحوادث المتكررة، وضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة، فضلا عن المميزات التي يحصل عليها السائق، من الحصول على معاش، وتأمين صحي.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة "الوطن" للقراء على مدار الساعة في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض إجراءات ترخيص التوك توك، فضلا عن الأوراق والشروط المطلوبة في التقرير التالي..

إجراءات ترخيص التوك توك

حتى يتمكن الراغبين من الحصول على رخصة مزاولة قيادة مركبات التوك توك، يجب اتباع الآتي:

التوجه للقسم أو إدارة المرور التابع لها محل سكن صاحب التوك توك، ويطلب شراء ملف ترخيص توك توك.

يتوجه إلى الموظف المختص، حيث يقوم بدفع الرسوم المقررة والتي تحددها إدارة المرور.

بعد استلام إيصال السداد، يتم فتح ملف ترخيص التوك توك، ويتم تركيب لوحة التوك توك داخل القسم.

بعدها يخضع السائق إلى اختبارات القيادة داخل مقر إدارة المرور، في حالة اجتيازه يتم تسليمه رخصة قيادة التوك توك.

الأوراق المطلوبة لترخيص التوك توك

صورة فواتير شراء للتوكتوك.

الفاتورة تشمل تاريخ صنع مركبة التوك توك وتحديدها.

الإفراج الجمركي موضح به بلد المنشأ.

صورة بطاقة صاحب التوك توك القائم بالترخيص.

شهادة البيانات والصلاحية.

شروط ترخيص التوك توك

وحتى تتمكن من ترخيص التوك توك يجب أن تتوفر الشروط الآتية..

ألا يقل عمر سائق التوك توك عن 18 عاما.

يجب أن يحصل قائد التوك توك على رخصة قيادة شخصية.

التزام صاحب التوك توك بلون المركبة التي يتم تحديدها حسب المحافظة.

يحظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية بالعاصمة أو الأحياء الرئيسية، أو التنقل بين المحافظات، بينما يسمح بالسير في الضواحي والمناطق العشوائية بشرط تحديد خطوط سيرها.