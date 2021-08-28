السيسي: مصر تقف سندا وداعما لجهود الحكومة العراقية 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تثق في نجاح العراق الكامل بالوفاء بالاستحقاق الانتخابي المقبل، بما يلبي التطلعات للشعب العراقي بالتقدم لخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقه، ومن هذا المنطلق تستمر مصر في مساندة ودعم الحكومة العراقية في جهودها الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي، مضيفا أنه إيمانا من جانبنا بحتمية التعاون والتكاتف بين الأشقاء ومنافعه المتعددة، فقد جاءت لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لتترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث لواقع ملموس.

السيسي: نتعاون بمسارات عملية يشعر به المواطن العراقي والأردني والمصري

وأضاف السيسي خلال حديثه بمؤتمر بغداد للحوار أن التعاون الثلاثي يتم من خلال مسارات عملية وملموسة يشعر به المواطن العراقي والأردني والمصري، ونأمل أن يتسع ذلك حين تتوفر الظروف الملائمة لسائر شعوب المنطقة العربية وشعوب المنطقة كافة.

كما جدد الرئيس التأكيد على اعتزام مصر المضي قدما بكل دأب على تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها بما يحقق التنمية المأمولة لدولنا، مشددا على أن مصر تقف سندا وداعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها لصون أمن واستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه.