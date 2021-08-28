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السيسي يوجه رسائلا للشعب العراقي: حافظوا على بلادكم

كتب:

محمد عزالدين
01:41 م | السبت 28 أغسطس 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل هامة للشعب العراقي، قائلا: «أيها الشعب العريق أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعدد اعتبره ثراء كبيرا.. حديثي إليكم اليوم بل ندائي إليكم.. حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا.. ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبناءكم وعمروا مدنكم.. ومزارعكم ومصانعكم وتعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل».

السيسي للعراقيين: شاركوا في اختيار من يقودكم للأمام

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العراق، اليوم السبت، «شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام، الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول».

واختتم رسالته قائلا: «أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام، أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد».

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