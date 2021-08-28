جنازة رجل الأعمال محمد المنوفي.. رموز الصناعة يودعون «عمدة 6 أكتوبر»

شيعت اليوم جنازة رجل الأعمال محمد المنوفي، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وكان رجل الأعمال محمد المنوفي يشغل في السابق منصب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، ورئيس نادي المدينة الأسبق.

ونعت مجموعة إلكتروستار، في بيان، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤسسها الراحل رجل الأعمال محمد المنوفي، قبل قليل، وتوجهت لأسرته بخالص العزاء.

من هو رجل الأعمال محمد المنوفي؟

رجل الأعمال محمد المنوفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار للصناعات الهندسية، والمنتجة للأجهزة الكهربائية ماركة إلكتروستار، وعضو مجلس الأعمال المصري التونسي، ورئيس جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر الأسبق.

«عمدة 6 أكتوبر»وشغل رجل الأعمال محمد المنوفي، منصب الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين المصريين، وشركته تستحوذ على حصة معتبرة من سوق الثلاجات والسخانات الكهربائية في السوق المصري.

كان المنوفي يشغل منصب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر لعدة سنوات، وقد خسر في انتخاباتها بعد غيابه عدة جلسات عن اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.

عُرف «المنوفي» باسم «عمدة 6 أكتوبر» وكانت له العديد من الجهود داخل المنطقة الصناعية مع المستثمرين هناك، ويعتبر أحد أعمدة الصناعة الوطنية في مصر.

نقيب المستثمرين ينعيه.. و«إلكتروستار» توجه لأسرته خالص العزاء

وكان محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أعلن صباح اليوم، وفاة رجل الأعمال محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار للصناعات الهندسية.

ونعاه قائلًا: «إن الراحل كان أخًا عزيزًا وأحد أعمدة الصناعة الوطنية».