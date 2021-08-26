تشييع جنازة صاحب أقدم صيدلية ببنها لوفاته بكورونا.. لحق بابنه وزوجته

شيع العشرات من أهالي مدينة بنها والأقارب جثماني الدكتور مجدي أحمد النايب صاحب أقدم صيدلية بمدينة بنها، وزوجة نجله الراحل منذ أيام شريف النايب، في جنازة شعبية بمقابر «الشموت»، حيث توفوا جميعًا إثر إصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ورحل الابن شريف النايب منذ أيام، ولحق به اليوم كل من زوجته«ساناز»، ووالده الدكتور «مجدي».

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيدين أمام مسجد المقابر بـ«الشموت» في بنها، بحضور أصدقاء وأقارب الأسرة والعائلة، وبعض أهالي مدينة بنها، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع بعد أن فقدت الأسرة 3 أفراد خلال 4 أيام فقط، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من الجنازة التي شارك فيها العشرات لتوديع الفقيد الدكتور مجدي وزوجة ابنه لمثواهما الأخير بمقابر العائلة ببنها.

لمشاهدة البث:

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مجدي النايب ينتمي للجيل الثالث في إدارة أقدم صيدلية ببنها

ويمثل الدكتور مجدي أحمد النايب الجيل الثالث من أسرة «النايب» العريقة ببنها، وصاحبة أقدم صيدلية افتتحت بمحافظة القليوبية، ويحمل ترخيصها جد الفقيد منذ أكثر من 112 عامًا، حيث توارثتها الأجيال المتعاقبة حتى تملكها «مجدي».

ومنذ عدة سنوات، أصيب الفقيد ببعض مضاعفات السكر، والتي تسبب في عدم قدرته على الحركة، فأدار الصيدلية نجله الفقيد الثاني الدكتور شريف النايب، ليفاجئ الجميع بمدينة بنها بإعلان وفاتهما ووفاة زوجة الدكتور شريف خلال الأربعة أيام الماضية، إثر إصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، حيث كانوا يتلقون العلاج داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

حزن وعزاء لضحايا كورونا في عائلة «النايب» ببنها

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة بنها بعد فقدان عائلة «النايب» 3 منها دفعة واحدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يتغمد الفقيد ونجله وزوجة نجله بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.