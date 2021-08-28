برامج نوعية للدراسة بجامعة أسيوط

تضم جامعة أسيوط عدداً من المجالات الدراسية المتقدمة التي تجذب الطلاب المصريين والوافدين، لكلياتها المتميزة فى القطاع الطبى بمختلف مجالاته، التي تتيح للطلاب فرصة للتدريب العملي داخل مستشفيات أسيوط الجامعية في المجالات المتعددة، وتصل إلى 10 مستشفيات متخصصة تستقبل أكثر من مليوني مريض، إلى جانب أكبر مستشفى تعليمي لطب الأسنان، ويمثل ذلك نقطة جذب للطلاب المصريين والوافدين الراغبين فى تلقى خدمة تعليمية متكاملة من الناحية النظرية والعملية، كما تحظى كلية التربية الرياضية بنسبة كبيرة من الطلاب الوافدين من عدد من الدول العربية، لما تضمه من ملاعب هائلة وصالات رياضية لمعظم الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

كليات متخصصة بجامعة أسيوط

وتضم جامعة أسيوط كلية متخصصة في مجال صناعات السكر، وهي كلية تكنولوجيا لصناعة السكر والصناعات التكاملية، وتُعد الوحيدة في مجالها على مستوى الجامعات المصرية والمنطقة العربية، وتهدف إلى تقديم برامج تعليمية تطبيقية وبحوث متميزة ذات جودة عالية، تلبي احتياجات المستفيدين في أطر الأهداف الاستراتيجية للدولة، وخصوصاً في خدمة صناعة السكر والصناعات التكاملية، من خلال عدد من الأقسام، وهي «قسم علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وعلوم وتكنولوجيا صناعة السكر، والشعبة الزراعية، والشعبة الكيميائية، والشعبة الهندسية، وعلوم وتكنولوجيا صناعة اللب والورق والألواح الخشبية، وعلوم وتكنولوجيا التخمرات الصناعية، وقسم علوم البيئية ومعالجات التلوث»، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة علمي، سواء علوم أو رياضيات، وتتم الدراسة بها بنظام الساعات المعتمدة.

التوسع في طرح برامج خاصة ومتميزة بمختلف القطاعات

ومن المقرر أن يشهد العام الجامعي 2021/ 2022 استمرار العمل بتلك الاستراتيجية في ظل نجاح التخصصات الدقيقة والمستحدثة في مختلف كليات الجامعة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الجامعة الهادفة إلى التوسع في طرح برامج خاصة ومتميزة في مختلف القطاعات بكليات الجامعة، من شأنها تطوير العملية التعليمية المقدمة بما يواكب التطور العالمي، ويعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة في مجالاتها والمتزايدة في حجمها.

برامج خاصة طرحتها جامعة أسيوط

من جانبه، أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة أسيوط طرحت في السنوات السابقة عدداً من البرامج الخاصة، تتضمن ثلاثة برامج في كلية الحاسبات والمعلومات، هي الحوسبة الأمنية، ونظم المعلومات الحيوية، وبرنامج هندسة البرمجيات، إلى جانب برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة، وشعبة نظم معلومات الأعمال، الذي يجمع بين دراسة 17 مقرراً دراسياً من الحاسب الآلي، و20 مقرراً ومواد من العلوم التجارية وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، ويقبل طلاب العلمي والأدبي من المقبولين بكلية التجارة سواء الانتساب أو الانتظام.

وأشار إلى برنامج الصيدلة الإكلينيكية في كلية الصيدلة، أما في كلية الهندسة، فيوجد ثلاثة برامج خاصة متنوعة ما بين هندسة الميكاترونيكس والروبوتات وهندسة التشييد وإدارة المشروعات وهندسة التصميم الداخلي والمعماري، كما تقدم الجامعة فس كليات العلوم برنامجين لجيولوجيا البترول، والكيمياء الصناعية التطبيقية، بالإضافة إلى برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق وآخر للترجمة الإنجليزية بكلية الآداب، إلى جانب برنامجيها للدراسات المسرحية بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية.

بدء الدراسة في 3 برامج خاصة لإعداد المعلم

ولفت إلى أن العام قبل الماضي شهد بدء الدراسة في ثلاثة برامج خاصة بكلية التربية، إحداها لإعداد معلم العلوم، وآخر للرياضيات، وكذلك لإعداد معلم اللغة الإنجليزية، وذلك من المختصين بالتدريس في المدارس الدولية، داعياً الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد هذه البرامج الرجوع للكلية وذلك للتعرف على الشروط والضوابط الخاصة بكل برنامج وعدد ساعات الدراسة.