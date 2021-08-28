51 برنامجا نوعيا بجامعة المنصورة تنتظر طلاب تنسيق المرحلة الأولى

يعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة، مرحلة مهمة، هي اختيار الطالب للبرامج النوعية التي يُرشح لها حال رغبته في الدراسة بنظام الساعات المعتمدة داخل كليته.

وفي هذا السياق، وفرت جامعة المنصورة 51 برنامجا نوعيا مفعلا داخل 16 كلية داخل الجامعة.

وتنشر «الوطن» البرامج النوعية المنتشرة بكلية جامعة المنصورة:

كلية الطب

- برنامج واحد فقط هو برنامج «المنصورة مانشستر للتعليم الطبي بالمنصورة».

كلية طب الأسنان

- برنامج واحد فقط هو برنامج «مانشستر لطب الأسنان».

كلية الصيدلية:

بها برنامجان، هما:

1- الصيدلة الإكلينيكية.

2- Pharm D المنصورة - مانشستر بنظام الوحدات المتكاملة.

كلية الهندسة:

بها أكبر عدد من البرامج النوعية، وعددها 12 برنامجا هي:

1- هندسة الاتصالات والحاسبات.

2- هندسة البناء والتشييد.

3- هندسة الميكاترونيكس.

4- الهندسة الطبية والحيوية.

5- الهندسة الكيميائية والبيئية.

6- هندسة البنية التحتية والبيئية.

7- هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.

8- هندسة العمارة المستدامة.

9- هندسة الذكاء الاصطناعي.

10- الهندسة الإنشائية.

11- هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة.

12- هندسة المياه المستدامة.

كلية العلوم

وبها 3 برامج نوعية، هي:

1- التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها.

2- جيولوجيا التعدين والبترول.

3- البتروكيمياويات وتطبيقاتها.

كلية الحاسبات والمعلومات:

وبها 3 برامج، هي:

1- هندسة البرمجيات.

2- المعلوماتية الطبية.

3- الذكاء الاصطناعي.

كلية الطب البيطري

وبها 5 برامج نوعية، هي:

1- تميز صحة وسلامة الغذاء.

2- تميز الحيوانات الأليفة.

3- تميز طب ورعاية الطيور والأرانب.

4- تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية.

5- المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية.

كلية الزراعة

وبها برنامجان هما:

1- نظم التغذية.

2- تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.

كلية التمريض

بها برنامج البرنامج المكثف في التمريض.

كلية التربية للطفولة المبكرة

وبها 3 برامج وهي:

1- التأهيل المهني للفئات الخاصة.

2- إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية.

3- إعداد معلمات الأنشطة المتكاملة بنظام منتسوري.

كلية الآداب

وبها 5 برامج نوعية، وهي:

1- اللغة الفرنسية التخصصية.

2- المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.

3- برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

4- اللغة الإيطالية وآدابها.

5- البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة.

المعهد الفني للتمريض

وبه برنامجان نوعيان، هما:

1- الدبلوم التخصصي في التمريض.

2- الدبلوم التجسيري في التمريض.

كلية التجارة

وبها برنامج نوعي واحد، هو برنامج «التمويل والاقتصاد».

كلية التربية

وبها 8 برامج نوعية، هي:

1- إعداد معلمي الرياضيات (تعليم أساسي).

2- إعداد معلمي العلوم (تعليم أساسي).

3- إعداد معلمي الرياضيات (عام).

4- إعداد معلمي الكيمياء (عام).

5- إعداد معلمي الفيزياء (عام).

6- إعداد معلمي البيولوجي الأساسي والجيولوجي الفرعي (عام).

7- إعداد معلمي الجيولوجي الأساسي والبيولوجي الفرعي (عام).

8- تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM باللغة الإنجليزية.

كلية السياحة والفنادق:

وبها برنامج واحد فقط هو برنامج «التسويق السياحي».

كلية التربية النوعية

وبها برنامج واحد فقط هو برنامج «إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية».

كلية التربية للطفولة المبكرة

بها برنامجان نوعيان غير مفعلان، هما:

1- إعداد معلمات دور الحضانة.

2- إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الفرنسية.