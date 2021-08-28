تجتمع اللجنة العالي للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات أعضاء اللجنة في الثامنة من مساء اليوم، وذلك لتحديد الأعداد المقررة للقبول بكل كلية خاصة، والأعداد المقررة للقبول بكليات القمة "الطب البشري و طب الأسنان و العلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري والتمريض والهندسة والألسن والسياسية والاقتصاد والإعلام وغيرها من الكليات».

وفي السياق ذاته، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن المؤشرات شبه النهائية لنتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021، قبل الإعلان النهائي لنتيجة التنسيق غدا الأحد بمقر التعليم الخاص بمنطقة التجمع الخامس.

المؤشرات شبه النهائية لنتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021: 91.4% للطب

وعن المؤشرات شبه النهائية لنتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021، تكشف المجاميع التكرارية عن الحدود الدنيا المتوقعة للكليات 2021، أنه من المتوقع أن يقف الحد الأدنى للطب البشري عند 91.4%، وطب الأسنان 90.9% والصيدلة 89.9 %، والعلاج الطبيعي 88.4%، ونزول عدد من كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية، وذلك بعد أن أظهرت النتائج الخاصة بالثانوية العامة 2021 انخفاض شرائح المجاميع.

المؤشرات شبه النهائية لنتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021: 90.9% طب الأسنان

وعن المؤشرات شبه النهائية لنتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021، تؤكد التوقعات أن طلاب المرحلة الثانية شعبة «علمي علوم» سيتاح لهم كليات التمريض وبمختلف الجامعات المصرية وكذلك المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الصحة، وبالنسبة لشعبة «علمي رياضة»، فإن المؤشرات ووفقا للمجمع التكراري تؤكد أن الحد الدنى لعدد من كليات الهندسة ستنخفض عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الرياضية والمقدر بـ80% وستكون هناك أماكن متوافرة بالمرحلة الثانية.

وعن المؤشرات شبه النهائية لنتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021 للشعبة الأدبي، فإن التوقعات تشير إلى وجود انخفاض في الحد الأدنى للقبول بكليات القمة خاصة بعد التصريحات التي كشف فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات فوق الـ 90% لم يتعدوا الـ 250 طالبا و طالبة، مما يوضح أنه من المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عند 86.%، وأن يقف الحد الأدنى لكليات الألسن عن 85% والإعلام 84%.