منتحلًا اسم شقيقه.. ضبط سائق هارب متهم في 32 قضية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط سائق هارب متهم في 32 قضية، منتحلاً اسم شقيقه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من السجون والمحكوم عليهم في القضايا المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مقيم بالقليوبية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مُستأجر شقة مستخدماً بطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقه، سبق اتهامه في 23 قضية والهارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير 2011م على ذمة التنفيذ عليه في قضيتي سرقة بإجمالي حبس أكثر من 9 سنوات، وبحوزته بطاقتا رقم قومى باسمه مُثبت بهما محال إقامة مختلفة).

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال اسم شقيقه المذكور خشية ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.