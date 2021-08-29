طريقه واحدة لتخفيض 60% من استهلاك المياه.. اعرفها

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن بدء توسع الشركات التابعة في تركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد والكنائس والمصالح الحكومية والمنازل، تنفيذا لخطة وزارة الإسكان والشركة القابضة لترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى حملات التوعية التي تستهدف نشر البرامج التوعوية لجميع الفئات منها طلبة المدارس، للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه بدلا من الممارسات السيئة التي تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة منها بشكل كبير خلال التعامل مع الصنابر أو حتى داخل الحمامات.

قطع ذكية غاية فى البساطة تركب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن القطع الموفرة هي قطع ذكية غاية فى البساطة تركب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير أو الخلاطات بالحمامات والمطابخ بالمنازل تتحكم فى ضغط المياه من خلال مزج المياه مع الهواء لتعظيم الاستفادة من استهلاك المياه، لافتا إلى أن القطع توفر من 40 إلى 60٪ من استهلاك المياه، وأن الصنبور الموفر يقلل الاستخدام من 12 إلى 3 لترات فى الدقيقة، والقطع الموفرة للدش تقلل الاستخدام من 24 إلى 9 لترات فى الدقيقة، والقطع الموفرة لصنبور المطبخ تقلل الاستخدام من 16 إلى 7 لترات فى الدقيقة.

القطع الموفرة سهلة الفك والتركيب وغير قابلة للانسداد وتفتح المياه أوتوماتيك بلمسة واحدة

وأكد المصدر، أن القطع الموفرة سهلة الفك والتركيب وغير قابلة للانسداد وتفتح المياه أوتوماتيك بلمسة واحدة، وضد انتشار العدوى وصديقة للبيئة ويستطع المواطن تركيبها بنفسه، وذات قوة تحمل عالية، وسعرها في متناول الجميع، كما تقوم بتوزيع المياه بالتساوي على الأدوار المختلفه مهما اختلف معدل ضغط المياه، إضافه إلى توزيع المياه بالتساوي على خط استهلاك واحد، مثل عدة مغاسل مثبتة متحاورة على خط واحد مع توزيع المياه بالتساوي في مكان واحد يوجد به أكثر من مخرج دون التأثير علي أي منهم، حيث يعمل كل مخرج على حدا.