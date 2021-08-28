مصرع وإصابة 13 في حادثين على الصحراوي الشرقي والغربي ببني سويف

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادثين منفصلين على الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي بدائرة محافظة بنى سويف، اليوم السبت، تم نقل المصابين إلى مستشفيات بني سويف التخصصي والواسطى المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، بينما تم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة.

مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب ملاكي على الصحراوي الشرقي

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يُدعى «محمد خير حسين»، 50 سنة، مقيم بناحية «المطرية»، في محافظة القاهرة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم: «إبراهيم محمد الحسيني»، 42 سنة، مصاباً باشتباه نزيف في البطن والصدر، و«سعد الحسيني مصطفى»، 55 سنة، مصاباً باشتباه نزيف في الصدر والبطن، و«بيشوي عاطف ناشد»، 25 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمنطقة «الزاوية الحمراء» بمحافظة القاهرة.

إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

وفي الحادث الثاني، أصيب 9 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: «أمشير زكي يعقوب»، 59 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، و«فخري شحاتة فخري»، 36 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، و«زكى أمشير زكي»، 35 سنة، مصاباً بخلع بالكوع الأيسر وجرح قطعي أعلى الجبهة، و«مريم فخري شحاتة»، 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، و«إيريني فخري شحاتة»، 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر وجميعهم مقيمون بمنطقة «إمبابة» بمحافظة الجيزة.

كما أصيب «أحمد حلمي جاد»، 30 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس، و«جمال شعبان عبد اللطيف»، 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري، و«محمد سيد سالم»، 55 سنة، مصاباً بجرح قطعي خلف الشفة السفلى، و«صفاء بباوي حنين»، 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لاستكمال العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.