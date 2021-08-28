السيسي: مصر ترفض كل التدخلات الخارجية في شؤون العراق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ترفض كل التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه وتدعو مختلف القوى لاحترام سيادة هذا البلد العريق وخيارات شعبه، مؤكدا على أن للجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيا وإقليميا، «من هنا يأتي اجتماع اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية، والتي لا خلاف عليها، وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن سياسية فرض الأمر الواقع واستخدام القوى العسكرية أو المادية، فضلا عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول لأخرى».

السيسي: التطورات الدوليةستلزم التعاون لمواجهة الأزمات

وأضاف السيسي خلال حديثه بمؤتمر بغداد للحوار، أن هذا اللقاء يمثل فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور واستكشاف آفاق التمييز بيننا في ظل التطورات الدولية والإقليمية والمتلاحقة، والتي تستلزم التعاون بشكل بناء لمواجهة أزمات اليوم من منظور الواقع الذي نعيشه، وليس اتباعا لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولي، ولا تحترم إرادة الشعوب وخياراتها السياسية.