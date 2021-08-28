السيسي للشعب العراقي: تمتلكون تاريخا مشرفا ومستقبلا واعدا

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على عقد مؤتمر بغداد للحوار، موجها رسالة للشعب العراقي، «إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة، وهذا التاريخ المشرف، يملك بلا شك مستقبلا واعدا، بفضل أبنائه وسواعدهم، وما يحدوه من أمل وحافز نحو تحقيق غدٍ أفضل، وأؤكد لكم أن في مصر أخوة حريصين على نهضتكم، ومرحبين بنقل تجربتهم لكم في المجالات المختلفة».

جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد للحوار الذي عقد اليوم بمشاركة مجموعة من زعماء وقادة عدد من الدول العربية والأوربية، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت ووزراء خارجية السعودية وتركيا.

ويبحث المؤتمر مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة.