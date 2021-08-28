جامعة القاهرة تستضيف أسامة سرايا ضمن فاعليات معسكر قادة المستقبل

أطلقت جامعة القاهرة النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذى يقام تحت عنوان: "إعادة بناء الإنسان" فى الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 فى إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصرى وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا ويحتفى المعسكر فى نسخته الرابعة بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة فى وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن وقد استضاف المعسكر فى الأسبوع الأول منه فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام

ويستضيف المعسكر غدا الأحد برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الكاتب الكبير أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الاهرام الأسبق للحديث عن “بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى” وذلك ضمن النسخة الحالية والتى تنظمها الجامعة للطلاب يذكر أن جامعة القاهرة بدأت فى مشروع تطوير عقول وأفكار طلابها، وتحريرها من الشائعات التى كان جموع الطلاب تنساق وراءها وكانت متكررة كل عام، ولكن بعد التواصل مع الطلاب وتعريفهم بمصادر المعلومات بدأت هذه الشائعات تختفي، الجدير بالذكر أن المعسكر يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، ويتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.