تفاصيل قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوية لـ225 درجة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً اليوم السبت، بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، إلى 225 درجة، بدلاً من 230 درجة، وذلك للمرة الثانية، حيث أصدر محافظ الشرقية قراراً، في وقت سابق، بالنزول بالحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة من 238 إلى 230 درجة.

النزول بالحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة

وقال محافظ الشرقية إنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/ 2021، مؤكداً أن ذلك جاء نظراً لتوافر أماكن شاغرة لعدد 10369 طالبا وطالبة، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين علي عدد 1130 فصلاً دراسياً بمختلف المدارس في نطاق دائرة المحافظة.

موعد تقديم التنسيق الثاني

وأضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب التنسيق الثاني علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر القادم، بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد، لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع ككل.

سبب نزول الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة

وفي السياق نفسه، قال مصدر بمديرية التربية والتعليم لـ«الوطن» إنه تم تحديد تنسيق القبول في البداية بـ238 درجة، بما يتناسب مع الأعداد المستهدفة حسب المقاعد المتوافرة في الصف الأول الثانوي، ونظراً لعدم اكتمال العدد المستهدف، تم خفض درجات التنسيق لـ230 درجة، ثم قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للتنسيق إلى 225 درجة، وأرجع عدم اكتمال العدد المستهدف للتقديم للالتحاق بالثانوية العامة لتفضيل الطلاب الالتحاق بالتعليم الفني أو التمريض أو التعليم الفني المزودج.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 المنتهي، بلغ 115132 طالباً وطالبة، حضر منهم 114466 طالباً وطالبة، ونجح منهم 93023 طالباً وطالبة، وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 21443 طالباً وطالبة.