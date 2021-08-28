توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2021  

ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية2021، عبر محركات «جوجل»، التي تعتبر الرغبة الأولى لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، نظرًا لما تمثله من مكانة كبيرة لخريجيها فى سوق العمل.

ومن المتوقع وفقًا لمجاميع الثانوية العامة العام الحالي تراجع الحدود الدنيا بالكليات المختلفة، وحسب المؤشرات من المقرر أن يكون تنسيق كلية العلوم الاقتصاد والعلوم السياسية عند 86%، ومن المقرر أن تعلن نتيجة التنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل عقب انتتهاء المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية داخل الجامعات الحكومية:

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2021

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تعد من أهم الكليات التى يرغب طلاب الشعبتين العلمية والأدبية من خريجى الثانوية العامة والشهادات العربية المعادلة الالتحاق بها، وتعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وتضم خمس أقسام مختلفة:

- قسم العلوم السياسية.

- قسم الإحصاء.

-قسم الاقتصاد.

- قسم الحوسبة الاجتماعية.

- قسم الإدارة العامة.

- قسم الشعبة الإنجليزية.

كلية الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

تعد واحدة من الكليات التى تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وتقع في مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط، وتضم ثلاثة أقسام داخل الكلية:

- قسم الاقتصاد.

- قسم العلوم السياسية.

- قسم الشعبة الإنجليزية.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف

تعد أول جامعة في تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية جرى إنشاؤها في الجامعات الحكومية بالصعيد، وتعتمد على نظام الساعات المعتمد فى دراستها، وتضم الكلية ثلاثة أقسام مختلفة:

- قسم الاقتصاد.

- قسم العلوم السياسية.

- قسم الإحصاء.

- قسم الشعبة الإنجليزية.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس

وتضم قسمين فقط:

- قسم الاقتصاد.

- قسم العلوم السياسية.