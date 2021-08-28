بنك مصر يخفض فائدة «التمويل العقاري» للمستفيدين السابقين لـ3%

بشَّر بنك مصر المستفيدين السابقين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر فائدة 8% على أساس متناقص، بإمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات الـ3%، شريطة انطباق شروط مبادرة التمويل العقاري 2021 عليهم.

تعديل مدة القرض لتصل 30 سنة

وفقاً لمنشور بنك مصر الصادر عن قطاع التجزئة المصرفية، إلى فروع البنك بالمحافظات، فإنه بإمكان المستفيديين الحاليين من المبادرة السابقة خفض سعر العائدة من 8% إلى 3% في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وكذلك تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى، في حال رغب المستفيدون من المبادرة في ذلك.

المنشور الداخلي الصادر عن قطاع التجزئة المصرفية في بنك مصر – ثان أكبر البنوك الحكومية – موجه لفروع البنك بالمحافظات، بشأن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، متضمناً تعديلات البنك على بعض شروط المبادرة، والتي شملت عدة أسس ينبغي توافرها أولاً كي يمكن للعميل الحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

تقديم طلب وتحديث الأوراق أبرز الشروط

وأوضح منشور بنك مصر بشأن مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أنه يتعين على المستفيدين السابقين التقدم بطلب إلى الفرع للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري ذات 3% عائد، مستوفياً توقيع العميل وتوقيعات الفرع مع تسجيل طلب جديد، لتعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاماً بحد أقصى، وتسجيل الطلب على المبادرة الجديدة، مع تجديد جميع مستندات العميل، بحيث يجري رفعها للإدارة العامة للموافقات الائمانية، ودراستها وإبلاغه بالموقف من الطلب.

وفقاً لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، بشروطها المعدلة من بنك مصر، تتيح الحد الأقصى للمستفيدين من محدودي الدخل بـ570 ألف جنيه، بفائدة 3% بمدة سداد تصل 30 عاماً، على أن يجري التعامل على الوحدات من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل.