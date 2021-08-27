الاثنين المقبل.. تحديد الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الاثنين المقبل، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور كل من الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الخاصة، بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص والتي منها مناقشة الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 لمختلف الكليات، خاصة بعد تدني نتائج امتحانات الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. التقدم للالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني

وقال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 الموحد المقرر أن ينطلق عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات بحد أقصى 72 ساعة، لافتا إلى أن الموقع سيتم إتاحته لجميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، موضحاً أن المرحلة الأولى للتنسيق ستستمر حوالي 3 أيام وسيكون لكل طالب 25 رغبة سيجل من خلالها الجامعات والكليات التي يرغب في الالتحاق بها.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021: تأجيل اجتماع المجلس من الأحد للاثنين بسبب تنسيق الجامعات الحكومية

وعن استعدادت تنسيق الجامعات الخاصة 2021، أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أنه تقرر إلغاء اختبارات القبول بالجامعات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم الاكتفاء بالمجموع فقط، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال أعمال قبول الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، منوها بأن اجتماع المجلس المقبل سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انخفاض نتائج وشرائح مجاميع الثانوية العامة 2021 عن الأعوام الماضية.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إنه جرى تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة من الأحد المقبل للاثنين، نظراً لتغيير موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية ليصبح الأحد 29 أغسطس، ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة الاثنين المقبل قواعد تنسيق الجامعات الخاصة 2021.