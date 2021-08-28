توقعات تنسيق كلية الألسن 2021.. 85% لطلاب الأدبي

تعد المهارات اللغوية واحدة من الشروط الأساسية في متطلبات سوق العمل خلال الوقت الراهن في كافة المجالات المهنية المختلفة، لذا يبحث طلاب الثانوية العامة عن توقعات تنسيق كلية الألسن داخل الجامعات الحكومية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التنسيق للمرحلة الأولى.

توقعات تنسيق كلية الألسن 2021

وتشير توقعات تنسيق كلية الألسن 2021، إلى انخفاض الحد الأدنى لكليات الألسن المختلفة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق كلية الألسن من 85%، وفقًا لمجاميع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وترصد «الوطن» فى السطور التالية كليات الألسن فى الجامعات الحكومية:

كلية الألسن جامعة عين شمس

- قسم اللغة الفرنسية.

- قسم اللغة الألمانية.

- قسم اللغة الإيطالية.

- قسم الإسبانية.

- قسم اللغة اليابانية.

- قسم اللغة الكورية.

- قسم اللغة الصينية.

- اللغة العربية لغير الناطقين بها.

- قسم اللغة التركية.

- قسم اللغة البرتغالية.

- قسم اللغة العربية للناطقين بها.

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغة العبرية.

- قسم اللغات الشرقية.

- قسم اللغات الإفريقية.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ:

- تضم أقسام اللغة الإنجليزية والترجمة.

- قسم اللغة الإسبانية.

- قسم اللغة الألمانية.

- اللغة الإيطالية.

- اللغة الفرنسية.

- اللغة الصينية.

- اللغة الكورية.

- اللغة اليابانية.

كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية:

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغة الصينية.

- قسم اللغات الشرقية.

- قسم اللغة الفرنسية.

- قسم اللغة الألمانية.

- قسم اللغة الإيطالية.

كلية ألسن جامعة سوهاج:-

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

- قسم اللغة الإيطالية وآدابها.

- قسم اللغة الألمانية وآدابها.

- قسم اللغة الفارسية وآدابها.

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

- قسم اللغة العبرية وآدابها.

- قسم اللغة الإسبانية وآدابها.

- قسم اللغة التركية وآدابها.

- قسم اللغة الروسية وآدابها.

- قسم اللغة الكورية وآدابها.

- قسم اللغة اليابانية وآدابها.

- قسم اللغة الصينية وآدابها.

كلية الألسن جامعة أسوان:

- قسم اللغة العربية.

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغة الفرنسية.

- قسم اللغة الكورية.

- قسم اللغة الروسية.

- قسم اللغة البرتغالية.

- قسم اللغة اليابانية.

- قسم اللغة الصينية.

- قسم اللغة الاسبانية.

- كلية الألسن جامعة الأقصر.

- كلية الألسن جامعة بني سويف.

- كلية الألسن جامعة المنيا.