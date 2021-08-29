«الدور الأخير».. تفاصيل أول فيلم مصري بالكامل يقتحم أبواب هوليوود

كشف ماجد ميلاد، بطل فيلم «الدور الأخير»، أول فيلم مصري بالكامل يقتحم أبواب هوليوود لأول مرة في التاريخ، قائلا إن الفيلم من إنتاج الجهود الذاتية وليس بواسطة شركة إنتاج، وجرى العمل عليه لفترة طويلة لإنتاج فيلم لمواجهة السينما الأمريكية، خاصة أن صناعة السينما ليست بالأمر السهل، وبالفعل خاضوا التجربة واستطاعوا استكمالها والفيلم حاليا جاهز للعرض.

عدد المصريين في أمريكا 3.5 مليون نسمة تقريبا

وأضاف «ميلاد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، السبت، أنّ المشاركين في الفيلم لم يحصلوا على أجور، ومن غير المسموح الإعلان عن ميزانية الفيلم، «بنسلط الضوء أكتر على المصريين اللي في أمريكا، أحنا رقم لا يستهان به وعدد المصريين في أمريكا تقريبا 3.5 مليون مواطن.. مجتمع كبير».

الفيلم يرسل رسالة للمواطنين في المجتمع الأمريكي

وأشار إلى أنّ الفيلم يرسل رسالة للمواطنين في المجتمع الأمريكي، موضحا أن مشكلات المصريين في أمريكا تختلف عن مشكلاتهم في مصر، والعادات والتقاليد تختلف في أمريكا، لافتا أنهم يستهدفون أيضا المصريين في كندا نظرا لأنهم يتعرضون لنفس المشكلات التي في أمريكا، ويختلف عن المجتمع الأوروبي.

ولفت أن المشكلات التي يواجهها المصريين في أمريكا هي ذاتها التي يتعرض لها الجالية العربية، من حيث العادات والتقاليد التي تختلف بين المجتمعين الشرقي والغربي، لافتا أنه في أمريكا منذ 6 سنوات والفيلم سيواجه منافسة شرسة في أمريكا.

ننشئ إعلاما مصريا داخل أمريكا والفكرة ستمتد لأوروبا وكندا

ونوه بأنهم ينشئون إعلاما مصريا داخل أمريكا، وستمتد الفكرة لأوروبا وكندا، «احنا في كل مكان في الدنيا ومش قليلين ولدينا نماذج مشرفة، والفيلم بيوصل رسالة أن فيه مصريين قدروا يوصلوا لمراكز كبيرة وجزء بسيط للأسف مقدرش يوصل وحصله إخفاق، ولكن الجزء اللي وصل بيحاول يمد إيده لمساعدة الباقين».