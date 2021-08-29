لو كنت مستثمر.. 10 إجراءات لعمل إصحاح بيئي على مخالفات منشأتك

وضعت وزارة البيئة مجموعة من الضوابط والشروط والمستندات اللازمة للمستثمرين المتقدمين بخطة إصحاح بيئي على المخالفات البيئية، والتي سوف نستغرضها في السطور التالية.

10 إجراءات للمستثمرين المتقدمين بخطة إصحاح بيئي

1- يتم إخطار أصحاب المنشآت المخالفة عن طريق الجهة الإدارية مانحة الترخيص بطبيعة المخالفات وطلب التوجه للجهاز لتقديم خطة إصحاح بيئي عن المخالفات خلال 60 يوما.

2- تسلم الخطط الواردة للأرشيف بالجهاز.

3- يتم تحديد موعد لحضور صاحب النشاط أو من يمثله من الاستشاريين ومسؤول التفتيش في الفرع الإقليمي الذي تقع فيه المنشآت لمناقشة الخطط وإجراء التعديلات المطلوبة على إجراءات الخطة أو الجدول الزمني.

4- تقوم الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالدراسة والعرض بالنتائج.

5- تعرض الخطة على رئيس الجهاز بعد الموافقة عليها من الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي لاعتمادها.

6- يتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشآت بالموافقة أو الرفض للخطة والأسباب.

7- تتم المتابعة والمراجعة لبنود خطة الإصحاح البيئي مع تقديم المنشأة لتقرير شهري للخطط قصيرة المدى وربع سنوي للخطط طويلة المدي.

8- بعد انتهاء البرنامج الزمني للخطة تتم المراجعة النهائية للوقوف على الوضع البيئي للمنشأة.

9- يتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشأة بموقف المنشأة النهائي.

10- في حالة إحالة المنشأة للهيئة القضائية يلزم من المنشأة إحضار مخاطبة من الهيئة القضائية باسم رئيس جهاز شؤون البيئة ليتم توجيهه للشؤون القانونية لموافاتهم بموقف المنشأة من خطة الإصحاح البيئي.

7 مستندات مطلوبة لإجراء الإصحاح البيئي

1- نموذج خطة الإصحاح البيئي CAP.

2- خطة تنفيذية متضمنة المخالفات والإجراءات التصحيحية والجدول الزمني والتكلفة المالية.

3- نتائج الرصد الذاتي للمنشآة.

4- الموافقات البيئية ورخصة التشغيل.

5- السجلات البيئية.

6- التعاقدات لنقل وتداول المخلفات الصلبة والخطرة.

7- قوانين شراء مهمات الوقاية وقائمة الجزاءات في حال عدم الالتزام بارتدائها.

وبعد الانتهاء من توفير المستندات المطلوبة يقوم رئيس مجلس إدارة المنشأة أو من تفوضه من العاملين أو الاستشارين، باتباع الإجراءات وتقديم الطلب مرفق بالمستندات المطلوبة للرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.