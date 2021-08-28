طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 فور ظهورها

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أنّ نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021، يجرى الإعلان عنها ظهر غد الأحد الموافق 29 أغسطس، في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويجرى الإعلان عن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 لطلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

أشار موقع التنسيق الإلكتروني إلى أنّه يجرى إبلاغك بنتيجة ترشيحك فور إعلانها رسميًا وذلك بإحدى الطرق التالية:

- عن طريق الدخول على الموقع من هنـــــــــا.

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم جلوسك والرقم السري ثم اضغط على «عرض النتيجة» فيُظهر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له، ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد، علمًا بأنّ بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي ولا يعتد بها.

- سيقوم الموقع بإعلان الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي جرى الترشيح لها.

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 فإنّ هناك بعض الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، وفقًا للوقع الإلكتروني للتنسيق وهي:

- بعد طباعة بطاقة الترشيح عبر موقع التنسيق الإلكتروني يتوجه بها إلى الكلية التي يجرى ترشيحه إليها ليقدم أوراقه، ويجرى إجراءات قيده بالكلية، ويصطحب الطالب الأوراق المطلوبة التالية وهي:

1. الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

2. 6 صور شخصية.

3. شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

4. نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

5. شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

6. موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.