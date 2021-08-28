قبل ظهور تنسيق المرحلة الأولى.. التقديم للمدينة الجامعية بالمنصورة

وافق الدكتور محمد عطية بيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، على فتح باب التقدم للمدن الجامعية للطلبة والطالبات، للعام الجامعي 2021/ 2022، بحيث يبدأ التقديم بالنسبة للطلاب الجدد من اليوم السبت، ويستمر لمدة شهر ينتهي في 28 سبتمبر 2021، أما الطلاب القدامى فينتهي التقديم للمدن الجامعية يوم 7 سبتمبر 2021، وسط وجود شرط هذا العام وهو أنه لن يسمح بالإقامة في المدن الجامعية إلا للطلاب الذين انهوا الحصول على جرعتين من تطعيم فيروس كورونا، وبدأت الجامعة في إعطاء الطلاب جرعات فيروس كورونا من اليوم، وحسب الجداول المعلنة بالكليات.

موقع التقديم للمدن الجماعية لجميع الطلاب

ويتم التقديم لجميع الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني: https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (والأصل للاطلاع).

- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن.

- عدد (8) صور شخصية للطالب (مقاس 4×6).

شروط وتعليمات الدخول للمدن الجامعية

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز

- الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادله من داخل مصر

وكذلك لكل الاقسام الخاصة بكل كلية لا يحق لهم السكن إلا بالمدن المميزة

ملاحظات هامة للتقديم للمدن الجامعية

التقدم للمدن الجامعية من خلال استمارة التقديم الإلكتروني مجاني بالكامل.

يجب الاحتفاظ بكلمة المرور لأهميتها في تعديل بياناتك كما سيتم استخدامها لاحقا عند إقامتك بالمدينة.

لوحظ أن العديد من الطلاب يختارون السكن المميز ويجب الإشارة بأن السكن المميز له تكلفة عالية بالنسبة للسكن العادي.

يجب اختيار الجامعة والنوع (ذكر/ أنثى) لتظهر انواع السكن المميز.

ذوي الاحتياجات الخاصة لا يدخل في التنسيق.