«اقتصاد منزلي حلوان» تنظم دورة تدريبية لإعداد أخصائي توحد لسوق العمل

نظمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، دورة تدريبية عن إعداد أخصائي توحد لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والدكتور أسامة أبو هشيمة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيناس فتوح، مدير وحدة التدريب.

أسباب الإصابة بالتوحد

واستهدفت الدورة التدريبية التي حاضر فيها الدكتورة روضة حمزة أبو الفضل، دكتوراه إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، تعريف المتدربين بـ«التوحد» وخصائصه وملامحه وأسبابه ومدى انتشاره وتشخيص التوحد منذ الميلاد حتى سن ثلاث سنوات والفرق بين التوحد والتأخر اللغوي والمشكلات السلوكية، وتم توزيع المقاييس على المتدربين والتدريب على تطبيقها.

وناقشت الدورة التدريبية كيفية الاستفادة من جميع تخصصات كلية الاقتصاد المنزلي في خدمة المصابين بالتوحد، من خلال أبرز ما توصلت إليه الدراسات والرسائل العلمية في مجال الاقتصاد المنزلي والتنمية اللغوية للمتوحدين من خلال التعرف على مراحل تطور النمو اللغوي، وأيضا فنيات تعديل السلوك للمتوحدين، والبرامج العلاجية بمختلف أنواعها وكيفية إيجاد آلية للتواصل الجيد مع أسر الأطفال المتوحدين.

إقبال كبير من الطلاب والخريجين

وأعرب المتدربون عن سعادتهم واستفادتهم العظيمة من الدورة التدريبية، مطالبين بإعادة عقدها مرة أخرى مع زيادة عدد الأيام التدريبية.

وقد لاقت الدورة التدريبية إقبالا كبيرا من قبل الطلاب والخريجين من جميع تخصصات كلية الاقتصاد المنزلي، ومن جميع المهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر الدورة كل من نائب مدير مركز رؤية للتوحد ومدير قسم ذوي الاحتياجات الخاصة ومسؤول التدريب بمركز ثقافة الطفل بالسيدة زينب، والذين أبدوا كل الدعم للطلاب سواء بالتدريب الميداني المجاني للطلبة والحاضرين للدورة التدريبية للتعامل مع حالات التوحد، وتقديم فرص عمل للمتميزين.