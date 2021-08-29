خطة «صحة الغربية» لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

تفقد، اليوم، الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالغربية، مستشفي إبيار المركزي ومستشفى حميات كفر الزيات، حيث مر على أقسام الطوارئ والاستقبال والعمليات والغسيل الكلوى والحضانات والأقسام الداخلى ومتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك للتأكد من توفر المستلزمات والأدوية والواقيات، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تواجد الطواقم الطبية فى العيادات الخارجية والاستقبال، وذلك في إطار استعدادات أقسام العزل بتلك المستشفيات للموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ووجه «شيحة» بإصلاح الأجهزة المعطلة بمستشفى حميات كفرالزيات، وتشغيل تانك الأكسجين الجديد بسعة 6000 لتر فور الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى.

كما وجه مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالغربية، بتفعيل عمليات العظام والنساء بمستشفى إبيار المركزى، فى حدود الإمكانيات المتاحة تسهيلا على المرضى وتوفير خدمه طبية جيدة، واستبيان المرضى ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة وخدمة الواتس آب للحجًز بالعيادات الخارجية، وذلك لإتباع الإجراءات الاحترازية وعدم تكدس المرضى.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، كلف بمتابعة ماتم انجازه من تطوير مستشفي حميات كفر الزيات والمبنى الخلفي والاستقبال، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات والواقيات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، والوقوف على متابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والمتابعة المستمرة.

تدريب 40 متدربا من مسؤولي ومراقبي التطعيمات والصيادلة

في نفس السياق، كلف الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائي، إدارة مكافحة الأمراض المعدية، بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية، بتدريب 40 متدربا من مسؤولي ومراقبي التطعيمات وصيادلة مخازن الطعوم على أعمال التطعيمات وسلسلة التبريد، وتضمن التدريب طعوم كورونا والتطعيمات الروتينية وطعوم المدارس والمسافرين وطرق نقل وحفظ الطعوم حتى تصل صالحة للمتلقي.